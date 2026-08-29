FirenzeViola Tanti auguri Fiorentina. Cento di questi anni

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La Fiorentina festeggia un secolo di storia. Tra vittorie e delusioni, una passione che resta immutata nel tempo

Cento anni non sono una cifra qualsiasi. Sono il numero tondo che dà il senso della storia, un secolo in viola che la Fiorentina festeggia oggi e che sarà celebrato ancora una volta al Franchi, dopo la partita contro il Frosinone. Un evento a cui la società viola sta lavorando da più di un anno che vedrà il suo culmine in uno spettacolo pirotecnico dopo che artisti, personaggi dello spettacolo e soprattutto calciatori che hanno fatto la storia del club sfileranno sul prato dello stadio teatro di mille avventure. Da quando nel 1926 il Marchese Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano decise di unire la Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas e il Club Sportivo Firenze, due delle prime società calcistiche di Firenze, per dare vita alla ACF Fiorentina. 100 anno da seguire anche con Radio Firenzeviola, in diretta tutto il giorno per celebrare questo traguardo.

Una storia diversa fin dall'inizio

La Fiorentina per tanti è una fede, per altri una passione, per tutti la squadra che fa battere il cuore quando scende in campo. Scegliere una unica parola che rappresenti il club viola è pressoché impossibile ma proviamo a dire: diversa. Intanto nel nome, perché sarebbe stato troppo scontato chiamarsi "Firenze" e allora si è scelto "Fiorentina" anche per il suo significato latino di "fiorente, prospero". Diversa anche perché spesso finisce per dividere più che unire, emblema ne è la stessa data di nascita, per qualcuno il 26 agosto, per tanti il 29 che si festeggia oggi. Già questo dà la misura di cosa è Firenze: una città capace di dividersi su tutto ma capace di unirsi nel nome del colore viola. Il palmares conta 2 Scudetti, 1 Coppa delle Coppe, 6 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana e 1 Mitropa Cup. Ma la Fiorentina è molto di più di una vetrina di trofei, è appartenenza, identità, ma anche la capacità di soffrire di fronte alle tante sventure che la storia ha messo di fronte al club.

Lo spettacolo che dura da giorni e che andrà avanti fino al 2

Il primo assaggio della festa per il Centenario è già arrivato martedì notte con il fiume di persone tinte di viola che ha riempito le strade del centro storico di Firenze, con la meravigliosa fiaccolata durante i fuochi d'artificio alla mezzanotte. Uno spettacolo che ha fatto il giro del mondo, che la società viola proverà ad emulare nello show previsto per stasera. Una festa destinata ad andare avanti fino a circa la mezzanotte tra giochi di luce, l'esibizione di un tenore e tante sorprese previste. Ma non ci si fermerà qui, con la partita del 2 settembre che vedrà scendere in campo calciatori che hanno fatto la storia della squadra viola. E quindi non ci resta che augurare buon compleanno alla Fiorentina: cento di questi anni.