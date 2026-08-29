Zirkzee in cima alla lista, Gazzetta: "La proposta è da 30 milioni"

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La Fiorentina accelera per Joshua Zirkzee, individuato come prima scelta per sostituire Moise Kean. L’olandese ha aperto al trasferimento a Firenze e il Manchester United è disposto a cederlo, ma punta a recuperare parte dei 42,5 milioni spesi per acquistarlo. L’ingaggio da 3,5 milioni netti non è un ostacolo: il nodo resta la formula.

La proposta allo United

Secondo La Gazzetta dello Sport la proposta viola prevede un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, per un’operazione complessiva da circa 30 milioni. I buoni rapporti tra Fabio Paratici e l’agente del giocatore possono favorire la trattativa, mentre Juventus e Atletico Madrid sembrano al momento più defilate.

La Viola si cautela

In attesa della risposta dello United, Paratici tiene vive le alternative: la Fiorentina ha già offerto per Beto dell’Everton e continua a seguire Kalimuendo del Nottingham Forest. Restano inoltre monitorati Dodô e Thorstvedt. Grosso ha confermato che il club completerà gli ultimi innesti nei giorni finali del mercato.