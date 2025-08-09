Zazzaroni: "La Fiorentina s'è mossa bene". Ma nella griglia di A è nona
In un editoriale sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha fatto le carte delle principali squadre di una Serie A pronta a prendere il via tra due settimane. Il Napoli ha venduto per 220 milioni e comprato per 150, il Milan ha lavorato senza sosta mentre la Juventus "ha risorse per il Mercatino di Forte dei Marmi, avendo speso troppo in passato". E se il Bologna sta resistendo alle offerte per Lucumì e Holm, questo il parere del quotidiano sulla Fiorentina: "S’è mossa bene con Dzeko e Sohm; Mandragora e Dodo sono piccoli fastidi gestibili.
Nel complesso la squadra affi data a Pioli è di buon livello". E chiosa: "La griglia provvisoria è Napoli e Milan (o Inter), una milanese e Juve, Roma e Bologna, Atalanta e Lazio (o Fiorentina)".
