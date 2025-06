Zaniolo, Sottil e Ikoné. Il Torino guarda in casa viola per rinforzare gli esterni

Come raccontato su queste pagine, Riccardo Sottil e Jonathan Ikoné sono due delle opzioni valutate in queste ore dal Torino per rafforzare il reparto esterni. La società di Cairo intende fornire a Baroni un asse sulle batterie laterali che possa essere decisivo nel suo calcio, per questo il ds Vagnati è da settimane alla ricerca di nuovi esterni per la prossima stagione. Il primo nome cercato riguarda Gaetano Oristanio del Venezia, ma subito dopo, riporta Tuttosport, oltre ai due viola risulta esserci Nicolò Zaniolo.

L'ex Fiorentina è nelle mire dei granata anche perché il rischio squalifica per la rissa negli spogliatoi della Primavera della Roma al Viola Park è minimo, ma Vagnati prima vuole vederci chiaro - si legge -. Dopodiché riparlerà col Galatasaray. Poi ci sono Jonathan Ikonè e Riccardo Sottil, entrambi in uscita dalla Fiorentina, oltre a Himad Abdelli, trequartista algerino di proprietà dell’Angers che i granata stanno tenendo d’occhio. Non rientrano nei piani di Stefano Pioli, per cui i viola si ritrovano due esuberi prima ancora di partire per il ritiro estivo.