Gosens e il no secco della Fiorentina all'Atalanta: il punto della situazione

In queste ore c'è stata un'offerta di 12 milioni dell'Atalanta alla Fiorentina per riavere l'ex nerazzurro ora viola Robin Gosens. La dirigenza viola però ha respinto al mittente la richiesta dei bergamaschi che puntano probabilmente anche sull'attaccamento dell'esterno viola a Bergamo e agli ex compagni come De Roon (con cui è stato anche in vacanza).

La Fiorentina confermerebbe il proprio no agli orobici anche in caso di rilancio, anche se è ovvio che offerte monstre magari da club esteri come quelli arabi potrebbero anche essere prese in considerazione qualora il giocatore manifestasse la volontà di accettare. Al momento però è Pioli a godersi Gosens, già considerato un titolare inamovibile.