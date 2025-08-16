Calciomercato Aumenta il pressing del Torino su Fortini: lo vorrebbe a titolo definitivo

vedi letture

Ancora incerta la permanenza di Niccolò Fortini alla Fiorentina, con la società che non ha ancora deciso il suo futuro dopo il prestito della scorsa stagione alla Juve Stabia, visto che il classe 2006 in viola avrebbe poco spazio visto che sarebbe chiuso da Dodo. E in queste ore sul terzino viola - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - sta aumentando il forte pressing del Torino che però lo vorrebbe a titolo definitivo. Come detto la Fiorentina non ha ancora deciso sul giocatore ma di certo sarebbe più propensa a mandarlo un'altra stagione in prestito per poi farlo rientrare che non a cederlo a titolo definitivo.