Il primo no dei viola all'Atalanta per Gosens non sarebbe definitivo: gli scenari di TMW

Oggi alle 12:15News
di Redazione FV

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, dopo aver rifiutato un'offerta da 12 milioni di euro presentata negli scorsi giorni dall'Atalanta per Robin Gosens, la Fiorentina potrebbe decidere di salutare il tedesco in caso di proposte superiori ai 15 milioni di euro. Il fatto di avere Parisi in rosa e la plusvalenza potenziale per un giocatore di 31 anni, potrebbero spingere il club di Commisso a riflettere sul futuro dell'esterno mancino. 