L'Atalanta vuole riportare Gosens a Bergamo! Offerti 12 milioni, no immediato dei viola
FirenzeViola.it
Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'Atalanta avrebbe preso contatti con gli agenti di Robin Gosens considerando l'esterno della Fiorentina come priorità per il mercato della propria fascia sinistra. Una prima proposta dell'Atalanta da 12 milioni di euro è stata immediatamente rifiutata dai viola che considerano Gosens come un giocatore chiave per la prossima stagione.
