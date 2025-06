Una squadra di esuberi di rientro ma con più mercato di quanto si pensi. Il Toro su Ikonè e Sottil, Venezia e Parma per Nzola e Mina che sponsorizza Barak per il Cagliari, ma il futuro di Martinelli è ancora da decidere

L’ultima domenica di giugno, la penultima di pausa per una Fiorentina che da lunedì 14 ricomincerà a lavorare (e sudare) al Viola Park. In attesa degli annunci ufficiali per l’arrivo del nuovo tecnico Pioli il mondo viola si prepara ai 15 giorni di fuoco che determineranno il futuro di Kean, ma il lavoro di Pradè e Goretti non si esaurisce alla gestione del caso più importante dell’estate. Ovvio che il destino del centravanti determini l’immediato futuro del mercato, che si tratti di trovare un altro attaccante o di una vera e propria alternativa, altrettanto che con l’avvento del nuovo mese la società debba necessariamente fare i conti pure con chi si ripresenterà a Bagno a Ripoli dopo un’esperienza di prestito.

Una squadra da piazzare

Così dopo giorni spesi a riepilogare tutti coloro che faranno ritorno a Firenze per mettersi a disposizione di club e tecnico adesso servirà passare dalla teoria alla pratica. Al netto di eventuali indicazioni da parte di Pioli che potrebbero cambiare determinati scenari quasi tutti sono destinati a essere di passaggio, e il lavoro che attende la dirigenza non è banale. Per la squadra mercato le prossime settimane saranno quelle dei contatti e delle scelte, anche se al di là di una sfiducia diffusa (almeno nei tifosi) non sembrano mancare le opportunità.

Da Sottil a Nzola passando per Ikone, Barak e tutti gli altri

Di certo il caso più spinoso sembra essere quello legato a Nzola, le cui gesta in Ligue 1 probabilmente non verranno ricordate. Reduce da un’annata in chiaroscuro, nella quale non è mancato nemmeno qualche contrasto con il proprio allenatore, per l’attaccante qualche timida richiesta sarebbe già arrivata, con Venezia, Parma, Sampdoria e Spezia che avrebbero preso in considerazione la sua candidatura. Diverso il discorso per Ikonè già da giorni nel mirino del Torino che ha già riscattato Biraghi e che starebbe pensando anche a Sottil, mentre in Sardegna l’ex viola Mina sarebbe il primo sponsor di Barak che già in passato era stato molto vicino a finire al Cagliari

Tante richieste per i più giovani

Ma il mercato non si esaurirà ai cosiddetti esuberi. Oltre a loro sono infatti attesi anche parecchi giovani di rientro, quasi tutti di belle speranze anche se in pochi potrebbero trovare una conferma da parte di Pioli. Mentre la Sampdoria, fresca di conferma in serie B, avrebbe chiesto informazioni su Bianco e Amatucci la sua avversaria nei tanti discussi play-out, la Salernitana, starebbe valutando più di un prospetto. I campani sarebbero disposti a dare una chance sia a Rubino che a Caprini, mentre sull’eventuale interesse nei confronti di Martinelli pesano soprattutto le scelte che decideranno di fare i dirigenti viola. Con lo stesso Spezia che avrebbe fatto un’offerta per il prestito il futuro del giovane portiere è ancora tutto da scrivere, tanto più se nei prossimi giorni dovesse farsi vivo qualche club per Terracciano la cui permanenza a Firenze è tutt’altro che scontata.