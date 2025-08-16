La bordata di Chiesa alla Juve dopo il gol in Premier: "Mi hanno penalizzato"

Federico Chiesa, autore di uno dei gol che hanno portato il Liverpool alla vittoria contro il Bournemouth per 4-2 nella prima giornata di Premier League, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il fischio finale attaccando la Juventus e il comportamento dei bianconeri prima della cessione ai Reds dell'estate scorsa: "Il gol mi ripaga del lavoro fatto. Sono arrivato in condizioni difficili perché non mi sono allenato con la Juventus e questo mi ha penalizzato. Dopo un anno mi tolgo delle soddisfazioni. Ringrazio lo staff medico e il mister che mi ha dato questa chance comportandosi sempre alla grande con me. Il gol è anche per lui".

Infine parlando del futuro ha dichiarato: "Parleremo col Liverpool ma io qui sono felice, sono in una delle squadre più forti del mondo. Sono contento di vestire questa maglia, devo essere sempre pronto a dimostrare che posso giocare con questa maglia".