ZANIOLO, Cosa rischia dopo l'interrogazione dai pm

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere della Sera parla delle possibili sanzioni per Nicolò Zaniolo dopo essere stato sentito dai pm nella giornata di ieri. L’attaccante dell’Aston Villa, tornato in Italia con un volo privato notturno dopo la partita di Europa League in Olanda, voleva chiarire la propria posizione, dopo essere finito indagato per esercizio abusivo di scommesse nell’ambito di una più vasta inchiesta.

"Siamo fiduciosi di chiudere presto la vicenda giudiziaria del nostro assistito", aggiungono i difensori, e l’impressione è quella, nonostante l’interrogatorio sia stato secretato: avendo giocato su siti fuorilegge, Zaniolo rischia una sanzione pecuniaria (sul piano penale), ma senza scommesse sul calcio si azzererebbe il rischio di un procedimento davanti alla giustizia sportiva.