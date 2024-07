VRANCKX, Lui la prima scelta. Distanza di due milioni

FirenzeViola.it

Come sottolineato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, Aster Vranckx è il primo nome sul taccuino di Pradè per rinforzare il centrocampo gigliato. I contatti tra i viola e il Wolfsburg sono costanti da settimane e al momento la Fiorentina è la squadra più vicina al calciatore. Non è però tutto fatto, tra la domanda dei tedeschi, 12 milioni di euro, e l'offerta dei toscani, 10 milioni, ballando circa due milioni di Euro. A far sperare nella buona riouscita della trattativa c'è la volontà del giocatore di tornare in Italia dopo l'esperienza al Milan nell'annata 2022-2023.

Potrebbe quindi essere Vranckx il secondo colpo, dopo Kean, dell'estate viola. Palladino ne ha bisogno visto che tra i centrocampisti convocati per il ritiro al Viola Park ci sono solamente, Primavera a parte, Amatucci, Bianco, Infantino e Mandragora. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva. Anche in caso di fumata bianca comunque il classe 2002 non sarebbe a disposizione prima della tournée inglese avendo disputato, seppur senza mai scendere in campo, l'Europeo con il Belgio.

Tra gli altri nomi vagliati per rinforzare il reparto mediano ci sono quelli di Brescianini, Thorsvedt e Bove, mentre in difesa interessa Martin Vitik dello Slavia Praga.