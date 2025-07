Pioli ha strutturato la rosa: confermata la difesa, tanta più qualità a centrocampo

vedi letture

In questi giorni che lo separano dall'annuncio ufficiale, Stefano Pioli ha già iniziato a lavorare alla sua Fiorentina. Il tecnico, di concerto con la società, ha già preso le prime decisioni in merito alla rosa da costruire e molti reparti sono stati già definiti: come spiega il Corriere dello Sport, si ripartirà dal blocco difensivo dello scorso anno, composto da Ranieri, Pablo Marì, Pongracic e Comuzzo, più l'arrivo di Viti. Mentre Valentini è sospeso tra permanenza post valutazione in ritiro e ritorno a Verona: e pure questo ovviamente lo deciderà il tecnico.

Archiviata la difesa e dato per assodato il posto da titolare in porta di David De Gea, a sua volta fresco di prolungamento fino al 2028 come segno tangibile della scelta fatta da un super del ruolo, tocca al centrocampo che non solo per definizione è destinato a diventare il cuore del progetto di Pioli: all’insegna della qualità. A partire dai piedi di Fagioli (il club di Commisso non ha avuto dubbi a spendere 13,5 milioni per riscattarlo dalla Juventus) e di Fazzini (una decina i milioni serviti per prendere l’ex Empoli), intanto. Perché l'obiettivo è quello di aggiungere Bernabé, che se arriverà a Firenze, vorrà dire che la Fiorentina avrà investito una quarantina abbondante di milioni sul nuovo centrocampo e basta e avanza per certificare l’assioma di prima potendo contare inoltre non certo marginalmente sugli esterni. Dodo, Sottil e Fortini (grandi e fondate aspettative sul 2006 di rientro dal prestito alla Juve Stabia) a destra, Gosens e Parisi a sinistra. E se il brasiliano se ne dovesse andare (trenta milioni cash), il sostituto sarà all’altezza.

Infine ecco l'attacco, dove si attende e si spera nella conferma di Moise Kean (venticinque gol in stagione) ancora in tandem con Gudmundsson (tredici milioni spesi per tenere l’islandese, altro tratto d’istintivo delle ambizioni viola), ma anche Edin Dzeko (l’eleganza concreta applicata al pallone) e, molto probabilmente, Sebastiano Esposito, esperienza ed esuberanza giovanile che s’incontrano. Il piano di Pioli per una Fiorentina competitiva in Italia e in Europa.