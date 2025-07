Intrecci di mercato tra Cagliari e Fiorentina: i sardi su Esposito se parte Piccoli (in viola)

Intreccio di mercato tra Fiorentina e Cagliari, riportato dalle pagine odierne di Tuttosport. Secondo il quotidiano torinese, proprio i sardi starebbero facendo concorrenza ai viola per Sebastiano Esposito, centravanti dell'Inter su cui è forte da giorni la società di Commisso. Il classe 2002 è appetito da Pradè e Goretti che vorrebbero accaparrarselo per prospettiva e prontezza all'uso, mentre i rossoblu lo starebbero cercando in caso di separazione con Roberto Piccoli.

Lo stesso attaccante che sta sondando appunto la Fiorentina, in contatto con l'entourage del giocatore essendo lo stesso di Moise Kean. Una serie di incroci che riguardano quindi Firenze e Cagliari per il parco attaccanti, dove lo sblocco di una casella può far poi partire il tetris che interessa tutto il resto.