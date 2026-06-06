Volpato più di Laurienté e Koné: accessibile per i viola, Nzola può tornare utile

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È ormai noto da giorni l'interesse della Fiorentina per Cristian Volpato, esterno d'attacco del Sassuolo che Fabio Grosso gradirebbe portare con sé a Firenze. A fare il punto sulla questione è il Corriere dello Sport-Stadio di stamani, scrivendo che l'australiano (che andrà al Mondiale) è perfetto per il 4-3-3 del tecnico romano ed è il più accessibile tra i rinforzi indicati dallo stesso Grosso che farebbero comodo al club viola nell’opera di ricostruzione. Infatti, allargando lo sguardo anche agli altri profili neroverdi graditi alla Fiorentina, Volpato è quello che costa meno (una quindicina di milioni, contro i venti-venticinque di Armand Laurienté e i trenta di Ismael Koné) e, soprattutto, nell’operazione può andare il riscatto di Nzola in direzione contraria.

Per gli altri due, appunto, il quotidiano spinge sul pessimismo e sulla difficile probabilità che possano arrivare in Toscana. Fresco di rinnovo fino al 30 giugno 2029, l’esterno ivoriano di origini caraibiche ha gli occhi addosso di mezza Europa, combinazione ideale di tecnica, corsa e dribbling per esaltare il 4-3-3 di Grosso e di numerosi altri tecnici, non ultimo Vincenzo Italiano che lo avrebbe voluto al Bologna e che adesso ha messo in cima alla lista degli acquisti del Besiktas dopo essere volato ieri in Turchia per firmare con i bianconeri di Istanbul: insomma, per i motivi succitati e per la distanza da sempre da aste o qualcosa che ci somigli, l’interesse della Fiorentina per Laurienté andrà presto declinato con il verbo al passato. E il discorso varrà quasi sicuramente anche per Koné, tra l’altro indiziato a fare il percorso Sassuolo-Firenze ancora prima di Grosso, essendo il canadese con natali in Costa d’Avorio uno dei centrocampisti preferiti di Paratici e seguito già durante il campionato.