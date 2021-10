VLAHOVIC, Sui social: "Ora in tribuna fino al 2023"

Firenze e i tifosi viola non ci stanno. Si sentono traditi da Vlahovic ed a raccontarlo sono le solite sentenze, accuse e divisioni tra buoni e cattivi in una situazione come questa. Sui social l'hashtag Vlahovic è diventato molto presto trend-topic. In tanti si sono schierati con Commisso rinfacciando a Vlahovic l’essere privo di riconoscenza e un’avidità non sopportabile, pur non mancando prese di posizione contrarie a tempi e modalità del comunicato. Molti hanno scaricato Vlahovic e gli hanno ricordato che la città ha sopportato cessioni di gente come Baggio e Batistuta, associando al serbo termini come fiducia e tradimento, rispolverando la "promessa" di firmare il rinnovo appena glielo avessero presentato, fatta dal numero 9 durante il ritiro di Moena.

D'altro canto è stata sottolineata l’incapacità di gestire la vicenda da parte della società. I colpevoli della rottura però sono sempre il calciatore e il suo procuratore con i sostenitori gigliati che invocano la tribuna fino a giugno 2023, data di scadenza del contratto. In questo modo però il danno sarebbe più per la Fiorentina che per il giocatore stesso. A riportarlo è il Corriere dello Sport.