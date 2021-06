VLAHOVIC, Il caos viola può portarlo alla Juventus

Tuttosport scrive che il nome caldo in queste ore in casa Juventus è quello di Dusan Vlahovic. Ai bianconeri il centravanti piace parecchio e il clima movimentato a Firenze potrebbe favorire, se non rendere inevitabili, partenze eccellenti. Vien da sé - si legge - che un giocatore tra i più ambiti come Vlahovic potrebbe essere più che indotto a guardarsi in giro. La Juve osserva attentamente gli sviluppi.