FirenzeViola Terracciano e un addio annunciato, in mattinata saluti e partenza: la formula al Milan

vedi letture

Pietro Teracciano lascia la Fiorentina dopo 6 anni e mezzo da protagonista, fatto salvo l'ultima sfortunata stagione. Arrivato in punta di piedi se ne va altrettanto nel silenzio e senza polemiche, dopo una prima sessione ad allenarsi da solo. D'altronde la scorsa estate, dopo l'arrivo di David De Gea, sapeva di avere davanti un mostro sacro e che difficilmente avrebbe vinto la sfida come accaduto con tanti predecessori messi in panchina uno dietro l'altro ma ha fatto una scelta di vita di rimanere a Firenze ed ha preso quello che di positivo si poteva prendere allenanandosi con un collega importante così da rinunciare, tra mercato estivo e di gennaio, ad offerte importanti, Cagliari e Monza, dove avrebbe potuto tranquillamente fare il primo portiere. L'addio era dunque annunciato, avendo perso la fiducia dell'ambiente e del club, e stavolta Terracciano è pronto a partire, complice appunto la scelta della società di puntare su Tommaso Martinelli come secondo. Per lui si sono mossi Empoli e Cremonese ma impossibile poi dire di no al Milan, dove sarà il secondo di Maignan. La Fiorentina vista anche la scadenza a giugno, lo ha lasciato libero dunque di scegliere.

In mattinata Terracciano saluterà gli ormai ex compagni poi partirà verso Milano, dove l'aspetta un contratto di un anno più l'opzione per una seconda stagione. La società rossonera sa di portare tra i pali un portiere titolare fino a due stagioni fa e che con nuovi stimoli può tornare quello di una volta.