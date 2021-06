VLAHOVIC, Da Torino a Londra: ora Paratici insiste

Sulle pagine odierne di Tuttosport si parla questa mattina degli obiettivi di mercato della Juventus che potrebbero coincidere con quelli dell'ex ds bianconero Paratici, passato di recente al Tottenham. Paratici infatti è pronto a cambiare ufficio e Paese, ma tante idee restano le stesse delle ultime settimane torinesi. Senza contare che, stando a quanto filtra dagli ambienti inglesi, l’ex dg bianconero probabilmente porterà a Londra anche il capo scout Lorenzo Giani, per più di dieci anni osservatore juventino. Per tutti questi motivi, gli incroci si preannunciano diversi. Se il Manchester City, come sembra, tenterà l’affondo per Kane, il Tottenham oltre a molti soldi chiederà in cambio quel Gabriel Jesus già sondato e in cima alla lista delle preferenze per l’attacco anche di Cherubini e Massimiliano Allegri. Ma attenzione anche a Dusan Vlahovic (Fiorentina), pallino tanto di Paratici quanto di Cherubini: per il classe 2000 viola è dunque pronta un'asta tra Juventus e Tottenham?