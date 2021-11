VLAHOVIC, Adesso punta Hamrin. E ci pensa il PSG

Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina aspetta solo che si scateni l’asta per Dusan Vlahovic: l’ultima big che ci starebbe pensando sarebbe il PSG. Con partenza del calciatore procrastinata all’estate. Fin qui, nell’anno solare in corso, Dusan ha segnato già 25 gol in Serie A: Kurt Hamrin, che nel 1960 ne segnò 27 e guida la classifica dei record dei gol, può essere facilmente superato. Tocca a lui capitalizzare al massimo le 8 gare che mancano da qui al 2022 per entrare definitivamente della storia. Sì, perché ha già totalizzato più reti di Toni (24) nell’anno dei record, quel 2006 che lo ha visto conquistare pure la “Scarpa d’Oro”, ma anche di Gabriel Batistuta (23) nel 1998. Vlahovic non si vuole fermare più.