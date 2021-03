VIOLA, Zero successi per ora in trasferta nel 2021

Numeri impietosi e severi quelli della Fiorentina ed è anche questa l'analisi che fa La Nazione in edicola con il titolo seguente: "Trasferte amare, 2021 senza vittorie. Ma il precedente è favorevole ai viola". Se la squadra di Prandelli riuscisse ad ottenere un successo (possibilmente con due gol di scarto per ribaltare lo scontro diretto dell'andata) salirebbe a quota 29 punti che, dopo 27 turni, ha sempre garantito la salvezza negli ultimi 9 anni. L'unica volta che le due formazioni si sono affrontate in terra campana finì 3-0 per la Fiorentina in maglia azzurra nel 2017, mentre sono poi arrivate una vittoria e una sconfitta negli altri due incroci. In trasferta i numeri sono però preoccupanti con l'unica affermazione per 3-0 in casa della Juventus nella stagione corrente.