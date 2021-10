VIOLA, Volontà non basta, se qualità è a intermittenza

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione dopo una sconfitta si cercano i difetti e allora ce n’è uno in particolare che sembra frenare il mancato decollo, se così si può chiamare, della Fiorentina: si chiama qualità a intermittenza. Ancora più nel dettaglio, è la qualità che continua a mancare nei momenti giusti – la scelta di tempo, la lettura delle situazioni – laddove serve di più, cioè quando gli spazi si restringono, l’avversario è piazzato, serve lo spunto nell’uno contro uno o il passaggio in verticale quando c’è poca luce. Magari con Gonzalez sarebbe andata meglio, Nico è il più dotato della Fiorentina quando il mix fra esplosività e tecnica servirebbe per forzare la mano. Con una identità abbastanza definita, la squadra viola arriva fin dove può, cioè in prossimità di un panorama migliore.