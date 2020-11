VIOLA, Tutti recuperati gli assenti di Udine. Callejon...

Tutti gli assenti su cui finora Cesare Prandelli non ha potuto contare, sono stati recuperati. Bonaventura, Venuti, Ribery e Callejon, assenti durante il quarto turno di Coppa Italia a Udine, hanno lavorato regolarmente in gruppo. Se per il francese e per Jack si prospetta un posto da titolare in vista della gara di domani contro il Milan (Bonaventura è favorito su Borja Valero dietro le punte), per Callejon potrebbe arrivare l'ingresso in campo a partita in corso. I postumi da covid sono stati smaltiti, ma lo spagnolo ha bisogno di ritrovare la condizione giusta dopo vari giorni di inattività. Lo riporta La Nazione.