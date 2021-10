VIOLA, Torna Pulgar in mezzo. Solito dubbio in difesa

Il Corriere Fiorentino fa il punto sulla possibile formazione che Italiano schiererà contro il Napoli. In mezzo tornerà Pulgar e non è da escludere che il cileno possa essere preferito a Torreira, mentre l'altro dubbio è in difesa con Igor, Quarta e Nastasic a lottarsi una maglia al fianco di Milenkovic. In attacco, oltre al rientrante Nico Gonzalez, ci saranno Vlahovic e il grande ex Callejon.