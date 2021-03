VIOLA, Sondaggio concreto per S. Inzaghi

Il futuro di mister Simone Inzaghi resta ancora sospeso. Così come il rinnovo che ha proposto Lotito: triennale da 7,5 milioni netti a salire con i bonus legati ai piazzamenti. Per il tecnico della Lazio andava ritoccato e aggiustato in alcune clausole. Ha preso tempo, è in scadenza e non ha freddo. Può guardarsi intorno, anche se non andrà al Napoli e il sondaggio della Fiorentina, l'unico concreto potrebbe non scaldarlo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.