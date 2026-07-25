Joao Mario-Fiorentina, operazione in chiusura. Ma servirà ancora qualche giorno: ecco perché

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L'operazione con la Juventus per Joao Mario è in chiusura ma servirà ancora qualche giorno prima di vederlo a disposizione di Grosso

Joao Mario è vicino alla Fiorentina come anticipato da FirenzeViola nella giornata di ieri. L'esterno portoghese, dopo l'apertura da parte della Juventus al prestito con diritto di riscatto, ha mosso grandi passi verso Firenze anche se, come racconta stamani la Gazzetta dello Sport, per vederlo in città occorrerà aspettare ancora qualche giorno visto che è stato convocato da Spalletti per l'amichevole di stasera in Belgio contro lo Standard Liegi.

Le cifre dell'operazione con la Juventus

Ma è solo una questione di attesa e burocrazia perché l'accordo è di fatto già stato raggiunto per un prestito con diritto di riscatto che a conti fatti potrebbe costare tra l'immediato passaggio in viola e il potenziale riscatto nella prossima estate tra gli 8 e i 9 milioni. Un'operazione molto simile a quella che ha portato Jimenez alla Fiorentina nei giorni scorsi. E proprio con lo spagnolo si giocherà un posto tra i titolari il giocatore che Grosso reputa perfetto per il suo 4-3-3, visto che Dodo, anche se è sempre stato impiegato dall'allenatore e si è messo regolarmente a disposizione del mister, ha molti estimatori e per volontà comune alla fine dovrebbe partire entro la fine del mercato.