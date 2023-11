VIOLA, Quel feeling con l'Argentina e i sogni dei nuovi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) trova spazio questa mattina un focus dedicato al rapporto tra la Fiorentina e gli argentini, alla luce della folta colonia di giocatori albicelesti presenti in rosa: il filo rosso che unisce la maglia viola e l'Argentina è unico, affonda le radici nel passato e ha quasi sempre riservato emozioni forti per una piazza abituata a sventolare le bandiere biancoazzurre. Dopo i campioni del passato, oggi c’è una piccola colonia argentina anche nel gruppo di Vincenzo Italiano.

Nico Gonzalez, Martinez Quarta ma anche Beltran e Infantino. Senza dimenticare Nicolas Burdisso, il direttore tecnico, che tiene attivo il canale col calcio sudamericano e che la scorsa estate è stato decisivo nell’agevolare la trattativa che ha portato l’attaccante dal River Plate. I nuovi arrivati sono Beltran e Infantino: il primo ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter diventare il bomber del futuro mentre servirà un po’ più di tempo a Infantino, centrocampista offensivo che il tecnico vede nel ruolo di trequartista che in questo momento ha in Bonaventura il titolare e in Barak il sostituto.