VIOLA, Quanta folla: un gruppo di quasi cinquanta

Sulle pagine odierne de La Nazione viene proposto questa mattina un bilancio su quella che è l'attuale rosa della Fiorentina, a pochi giorni dalla partenza per il ritiro di Moea: come spiega il quotidiano, Vincenzo Italiano ripartirà da quasi cinquanta elementi. Molti sono di passaggio, altri se ne andranno portati lontano dal mercato, altri ancora sono giovani aggregati. Un altro (Mandragora) va già considerato del gruppo in attesa dell’annuncio ufficiale. Dragowski non salirà neanche in ritiro mentre in difesa la situazione dei rientri è fluida Ranieri, Ferrarini, Rasmussen, Dutu ed E. Pierozzi. Fra i giovani possibile chance per Frison e Gentile. A centrocampo si rivedrà Zurkowski, mentre tornano dai prestiti N. Pierozzi, Lovisa, Benassi, Fiorini e Pulgar. Con loro ci sono Bianco, Corradini e Krastev. E poi l’attacco, dove oltre a Toci, Agostinelli e Distefano andrà valutato Spalluto che è reduce da un’ottima stagione al Gubbio.

