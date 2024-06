VIOLA, Piano attaccante: da Lucca a Retegui fino a Kean

FirenzeViola.it

Questa mattina La Nazione sulle sue colonne fa il punto riguardo al mercato della Fiorentina e, in modo particolare, alla situazione legata all'acquisto di un attaccante. Il centravanti resta l'obiettivo numero uno per il club di Commisso ma ai viola serviranno tempo e, soprattutto denaro, per portare a Firenze un nome pesante. Nella lista di Pradè e Goretti c'è sicuramente Lorenzo Lucca, il centravanti dell'Udinese è il profilo a cui è più facile arrivare, sia per il costo che per le tempistiche. Se i viola si siederanno al tavolo con i bianconeri con i soldi pronti l'affare verrà chiuso.

Più complicato invece arrivare a Retegui. La punta azzurra è valutata circa 30 milioni dal Genoa, una cifra al momento considerata troppo elevata, e prima di pensare al futuro vuole terminare l'Europeo con l'Italia. È tornata di moda infine la pista che porta a Kean. Il centravanti piemontese sarebbe un profilo gradito a Palladino ma il problema riguarderebbe la formula del suo arrivo a Firenze. La Juventus infatti vorrebbe cautelarsi non inserendo l'obbligo di riscatto per il calciatore. In pratica in caso in cui il suo lavoro fosse positivo i bianconeri potrebbero decidere di riportarlo a Torino. Una soluzione questa che non piace ai viola che vorrebbero acquistarlo a titolo definitivo o prenderlo in prestito ma con l'obbligo del riscatto. Sempre più lontana da Firenze la coppia Nzola-Belotti, con il primo vicino al passaggio al Como e il secondo finito nel mirino del Fenerbahce.