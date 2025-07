Kean, tentazione araba. La Repubblica Firenze: "Serve una super offerta"

Anche su la Repubblica-Firenze il focus è sul futuro di Moise Kean. Superata indenne la prima metà di luglio, l’ipotesi di rinnovare il contratto con la Fiorentina a stipendio raddoppiato rispetto ai due milioni abbondanti che percepisce al momento diventerebbe l’opzione maggiormente probabile. Magari con la possibilità di ridiscutere i termini (verso l’alto) della clausola rescissoria.

Per il momento l'Al Hilal ha fatto pervenire una manifestazione d’interesse del club saudita, ma non un’offerta ufficiale sul tavolo del calciatore, che ovviamente dovrà essere decisamente superiore ai 15 milioni di euro annui già rifiutati per tentarlo. Il giocatore vorrebbe rimanere in Europa, ma chiudere la porta araba a priori è impensabile considerando che tipo di proposte possono arrivare. Poi c'è il Manchester United sullo sfondo, che ha il denaro e l’appeal, per questo rappresenta un rischio.