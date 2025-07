Fiorentina, numeri di bilancio ad oggi: 7 milioni di euro d'attivo dopo gli acquisti e i riscatti

Sono attualmente 7 i milioni di euro d’attivo che la Fiorentina ha accumulato alla luce di questa prima parte di finestra estiva di mercato, si legge su La Nazione. L’acquisto di Fazzini, unito ai riscatti di Gosens, Fagioli e Gudmundsson, è stato sostenuto grazie ai proventi arrivati o dall’addio definitivo di alcuni calciatori (come Kayode, ceduto al Brentford) o da alcune tranches di pagamenti legate a operazioni imbastite già la scorsa estate. È il caso, nello specifico, dei soldi arrivati dalla Juve per Nico Gonzalez e dal Fenerbahçe per il riscatto di Amrabat.

C’è tuttavia un aspetto importante da evidenziare: che il precedente saldo di mercato per il 2024/25 aveva visto i viola chiudere con un passivo di 40 milioni di euro. Un buco di bilancio? No, non c’entra nulla questo tema. Visto che oltretutto fin qui la società ha portato avanti una serie di importanti operazioni collaterali agli acquisti fin qui fatti: tra queste, i rinnovi di De Gea e quello di Comuzzo.