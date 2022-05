VIOLA PARK, Spesa oltre quota 100. Sul Franchi...

Una posizione di prudentissima attesa a proposito del coinvolgimento societario dopo restyling del Franchi, un aggiornamento finanziario sui costi del Viola Park, che ogni volta schizzano verso l’alto (si era partiti da 70 milioni, ora secondo Commisso l’investimento supererà i 100). Sul franchi l’imprenditore italo americano ha preso tempo: "Siamo in attesa di capire i dettagli del progetto e di verificare se e come sarà possibile aumentare il nostro fatturato. Non abbiamo abbastanza informazioni, ci sarà un incontro nelle prossime settimane". E poi, sul Viola Park: "Il budget iniziale era inferiore, fra i 60 e i 70 milioni. Anche per colpa mia siamo arrivati a oltre 100, sarà uno degli investimenti più grossi non solo in Italia ma anche in Europa.... Più di quanto è stato speso per gli stadi di Atalanta e Udinese, e vicino a quanto investito dalla Juventus per lo Stadium". A riportarlo è La Nazione.