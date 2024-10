VIOLA PARK, Ecco il punto sugli infortunati in casa viola

FirenzeViola.it

Come afferma La Nazione, nel pomeriggio di ieri non hanno partecipato alla sessione di allenamento né Moise Kean né Michael Kayode, che inizialmente erano stati convocati a Coverciano rispettivamente con la nazionale maggiore e quella U-21. Il report medico per l’attaccante indica un forte dolore alla schiena, che però non lo terrà troppo fuori dal campo; un paio di giorni di riposo dovrebbero bastare. Chi sta facendo di tutto per potersi mettere a disposizione il prima possibile è Rolando Mandragora, che è tornato al Viola Park per la riabilitazione dopo l’operazione avvenuta nella giornata di venerdì scorso.