VIOLA, Oggi la partita n° 3700. Con l'Atalanta...

Curiosità interessante svelata sulle pagine de La Nazione. Oggi pomeriggio la Fiorentina scenderà in campo per la 3.700° volta in una competizione ufficiale. La squadra viola cercherà di confermare il buon bilancio in questa competizione negli ottavi di finale disputati in gara unica, dove vanta, in generale, 16 successi su 22 partite e, a Firenze, addirittura 11 vittorie su 13 incontri. La Fiorentina ha già superato l’Atalanta 2 volte negli ottavi di finale (1999 e 2015), mentre, lo scorso anno, furono i nerazzurri ad estromettere i gigliati in semifinale.