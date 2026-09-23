Otto viola in Nazionale, recuperano tutti per Genova? Qualcuno tornerà a ridosso

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La sosta internazionale divide la Fiorentina in due: da una parte Paolo Vanoli, che avrà tre settimane per lavorare sul piano fisico e tattico con il gruppo rimasto al Viola Park, dall’altra gli otto giocatori convocati dalle rispettive Nazionali, alle prese con calendari molto intensi. Fagioli ritrova l’Italia di Mancini, impegnata contro Belgio, Turchia e Francia, mentre Ndour sarà con l’Under 21 di Baldini per le sfide con Armenia e Polonia. Grande attenzione anche su Mastantuono, convocato dall’Argentina di Scaloni per tre amichevoli e atteso a Firenze soltanto a ridosso della trasferta di Genova.

Impegni serrati anche per Dragusin, atteso da quattro partite con la Romania, e per Pongracic, con la Croazia chiamata ad affrontare Repubblica Ceca, Spagna per due volte e Inghilterra. Njie sarà invece con la Svezia Under 21, mentre Oulai raggiungerà la Costa d’Avorio per le qualificazioni alla Coppa d’Africa contro Ghana e Somalia, prima dell’amichevole con il Camerun. Infine Beto sarà impegnato con la Guinea-Bissau contro Tanzania e Nigeria. Un calendario fitto che permetterà ai nazionali di accumulare minuti ed esperienza, mentre Vanoli potrà sfruttare il gruppo ridotto per lavorare su quei meccanismi tattici e fisici che la Fiorentina deve ancora consolidare. Da capire se tutti riusciranno ad essere disponibili e in forma per il match col Genoa, visti i rientri ravvicinati di qualcuno.