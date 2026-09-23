FirenzeViola Dragusin chiude tutto, col Napoli è MVP. De Gea 2°: il podio del Top FV

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Il difensore rumeno è il migliore in campo contro il Napoli, secondo i nostri lettori. Ecco il podio del Premio Top FirenzeViola

È quasi testa a testa fra David De Gea e Radu Dragusin, per la palma di migliore in campo nel pareggio di domenica contro il Napoli. Dopo la partita, come sempre su queste pagine, abbiamo proposto ai lettori di votare l'MVP del match coi partenopei e a spuntarla è stato il difensore rumeno, poco avanti rispetto alle grandi parate del portiere spagnolo.

La spunta Dragusin

Per l'ex Tottenham il 41.84 % delle preferenze, che lo eleggono a migliore degli uomini di Vanoli. Decisive le tante chiusure portate a termine su Hojlund e compagni, che gli valgono il sorpasso sui voti del capitano (scelto comunque dal 33.59 % dei lettori, su 1563 votanti totali) nonostante i tre miracoli fatti tra i pali.

Fagioli chiude il podio

Per il resto poco altro. Spicca al terzo posto la performance di Nicolò Fagioli, votato dal 13.82 % del pubblico. Il regista è rinato sotto l'egida di Vanoli ma non è stato all'altezza dei due compagni. Tutti gli altri si dividono le briciole.