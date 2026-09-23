Coverciano sembra il Viola Park, Corriere Fiorentino: "Quanti azzurri cresciuti a Firenze"

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È Coverciano, ma guardando la nuova Nazionale di Roberto Mancini “sembra il Viola Park”. È questo il punto di partenza del Corriere Fiorentino, che sottolinea la presenza di numerose “macchie” viola nella rosa azzurra e si interroga su quanto avrebbe potuto produrre il settore giovanile della Fiorentina se avesse potuto contare prima su un centro sportivo di proprietà. In difesa spiccano Kayode, oggi affermatosi in Premier League e ceduto al Brentford per 17,5 milioni, e Daniele Ghilardi, cresciuto in viola fin da bambino ma mai arrivato in prima squadra prima della cessione al Verona. C'è poi la sorpresa Eddy Kouadio, classe 2006 e ancora di proprietà della Fiorentina, mentre un percorso simile riguarda anche Gianluca Mancini, altro prodotto del vivaio toscano.

A centrocampo Mancini ha puntato su Fagioli e sul grande ex Mandragora, mentre in attacco è tornato a disposizione Nicolò Zaniolo, un'altra “pianticella viola” che a Firenze non aveva mai esordito tra i professionisti. E il futuro potrebbe portare altre convocazioni: il quotidiano cita Croci, protagonista con le Under, oltre a Comuzzo, Favasuli e Fortini. Il settore giovanile, sottolinea il Corriere Fiorentino, “ha sempre funzionato”: il vero interrogativo riguarda piuttosto la capacità del club di trattenere i propri talenti più a lungo, evitando che nuovi Kayode, Ghilardi o Zaniolo esplodano altrove.