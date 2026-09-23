Dragusin annulla Hojlund e si prende la difesa. Corriere dello Sport: "Drago da favola"

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Tanto “disarmante” nelle prime giornate contro Roma, Frosinone e Torino, quanto “dominante” contro Hojlund e il Napoli: il vero Radu Dragusin sembra essere quello visto al Franchi. Il Corriere dello Sport-Stadio titola stamani "Un Drago da favola" e sottolinea come il difensore rumeno fosse apparso lontano dal proprio livello durante la gestione Grosso, mentre contro il Napoli ha offerto una prestazione che “se non è la migliore molto non manca”. A spiegare la trasformazione è anche il suo procuratore Florian Menea, che ha ricordato come l'infortunio al Tottenham abbia condizionato il giocatore: “Rimane sempre un 2002 già con esperienza in Premier League, un giocatore forte, intelligente e ce ne sono pochi come lui in giro”. Dopo il disastro contro il Frosinone, Menea racconta di avergli ricordato “chi è”: contro il Napoli, invece, è stato “impressionante”.

La prestazione contro Hojlund, uno dei centravanti più attesi del campionato, viene così letta come una conferma del valore del difensore scelto da Paratici per la nuova Fiorentina. “Il motivo per cui Paratici l’ha portato a Firenze”, sottolinea Menea, che ricorda anche il rapporto professionale con il ds, il quale aveva portato Dragusin in Italia quando aveva appena 16 anni e poi lo aveva ritrovato al Tottenham. L'operazione dello scorso luglio prevede un prestito oneroso da 1,5 milioni e un riscatto fissato a 17,5 milioni al raggiungimento del 60% delle presenze in campionato. Per il quotidiano, dunque, quanto visto contro il Napoli assomiglia molto a una “conferma” del Dragusin di alto livello già ammirato soprattutto durante la sua esperienza al Genoa.