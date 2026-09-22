Genoa, De Rossi si gioca il futuro: lo spogliatoio resta dalla sua parte

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Momento delicato per Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa. Nonostante le rassicurazioni della società, il tecnico è consapevole dei rischi legati alla lunga sosta dopo un avvio da appena un punto in cinque giornate. Come riferisce il Corriere dello Sport, dalla sua parte resta però lo spogliatoio, ancora compatto attorno all’allenatore.

Le difficoltà nascono anche da un’estate diversa rispetto alle aspettative. Dopo la salvezza della scorsa stagione, il Genoa aveva immaginato un campionato ambizioso, ma cessioni, difficoltà sul mercato e necessità economiche hanno ridimensionato i programmi. Adesso De Rossi avrà tre settimane per lavorare e cercare la svolta. Alla ripresa, il 10 ottobre, al Ferraris arriverà la Fiorentina di Paolo Vanoli per una sfida particolarmente delicata. Intanto il club ha effettuato un cambiamento organizzativo: Marco Pellegri torna nel ruolo di team manager al posto di Christian Vecchia.