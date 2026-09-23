La nuova Fiorentina è un tesoro, La Nazione: "350 mln di valore, 8' in Italia"

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La nuova Fiorentina costruita da Fabio Paratici e affidata a Paolo Vanoli ha visto crescere sensibilmente il proprio valore di mercato, superando i 350 milioni di euro secondo le stime di Transfermarkt. La campagna acquisti ha inciso in maniera importante, con gli arrivi di giocatori dalle valutazioni elevate come Oulai, Pellegrino, Njie e Gonçalves, mentre le cessioni di elementi come Beltran, Mandragora e Comuzzo hanno modificato la composizione complessiva della rosa. Tra i reparti, gli attaccanti rappresentano il patrimonio più consistente con 128 milioni, mentre la difesa si ferma a 91,5 milioni.

A incidere sulla valutazione complessiva c'è anche Mastantuono, valutato circa 45 milioni e potenzialmente destinato a superare i 55, anche se il talento argentino è di proprietà del Real Madrid. Tra i giocatori di proprietà viola, invece, il valore più alto è quello di Oulai, stimato oggi in 28 milioni ma con una possibile valutazione superiore ai 30 milioni in caso di cessione. Nella graduatoria delle rose più preziose della Serie A, la Fiorentina occupa l'ottavo posto, davanti a sette società. A sorpresa, sul podio c'è il Como, terzo alle spalle delle principali big: anche la valutazione dell'ex viola Kean contribuisce al patrimonio della formazione lariana. Lo riporta stamani La Nazione.