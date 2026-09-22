Napoli, Allegri deluso e arrabbiato dopo Firenze: possibili novità alla ripresa

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Il pareggio contro la Fiorentina non ha soddisfatto Massimiliano Allegri. Come riportato da Il Mattino, l’allenatore del Napoli sarebbe rimasto particolarmente deluso dalla prestazione offerta al Franchi, ritenuta lontana dagli standard necessari per una squadra con ambizioni importanti. A non convincere Allegri sarebbe stato soprattutto l’atteggiamento dei suoi giocatori. Il tecnico avrebbe chiesto maggiore determinazione, intensità e voglia di vincere, elementi considerati fondamentali per invertire la rotta dopo un avvio di stagione complicato. Il messaggio trasmesso alla squadra sarebbe stato chiaro: alla ripresa servirà un cambio di passo.

La lunga sosta per le Nazionali rappresenterà quindi un’occasione preziosa per lavorare e fare alcune valutazioni. Secondo il quotidiano, Allegri potrebbe anche rivedere le gerarchie all’interno della rosa, introducendo novità nelle scelte di formazione. L’obiettivo è trovare rapidamente una svolta e ottenere risposte concrete già dalle prossime partite.