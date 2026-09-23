Dalla Serie D alla Nazionale: Kayode a Coverciano porta anche il viola addosso

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È arrivato tardi, ma ora Michael Kayode si gode la Nazionale. Il terzino del Brentford è stato ritrovato a Coverciano da Alberto Bollini, suo allenatore nell’Italia Under 19 campione d’Europa nel 2023: proprio in quella finale contro il Portogallo Kayode segnò il gol decisivo dopo essere stato spostato da esterno d’attacco. Il classe 2004, cresciuto a Borgomanero da una famiglia nigeriana, non ha mai avuto dubbi sulla scelta azzurra: “Non ho mai pensato di cambiare nazionale. L’Italia è grande, considero un onore indossare la maglia azzurra”. Il suo modello resta Paolo Maldini, anche per le qualità difensive.

Il percorso di Kayode, racconta il Corriere dello Sport-Stadio, è stato tutt’altro che lineare. Dopo essere stato lasciato dalla Juventus a 16 anni, ha ripartito dal Gozzano in Serie D, esperienza che considera fondamentale per la sua crescita, prima dell’approdo alla Fiorentina e dell’esordio con Italiano nel 2023-24. In viola ha collezionato 26 presenze in Serie A, quindi il trasferimento al Brentford, dove si è imposto in Premier League fino a essere riscattato per 17,5 milioni. Ora Mancini lo ha voluto con sé a Coverciano: Kayode è l’unico Under 21 sottratto alla squadra di Baldini e si gioca il posto con Di Lorenzo. “Mi sta aiutando, mi dà dei consigli”, ha raccontato il giovane azzurro sul compagno di Nazionale.