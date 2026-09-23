Le due armi mancanti. Atta e Goncalves, dopo la sosta l'obiettivo è averli al top

vedi letture

Il riposo è finito e per la Fiorentina comincia una sosta di lavoro. Dopo i due giorni concessi da Paolo Vanoli in seguito al pareggio contro il Napoli, la squadra torna oggi al Viola Park con una doppia seduta, mattina e pomeriggio. Come sottolinea La Nazione, le quasi tre settimane senza partite rappresentano un'occasione preziosa per ricaricare le batterie, ma soprattutto per riportare al top i giocatori ancora lontani dalla condizione ideale.

I riflettori sono puntati in particolare su Arthur Atta e Pedro Gonçalves, due elementi considerati importanti per qualità ma fin qui impiegati senza continuità. Vanoli ha ribadito come entrambi abbiano caratteristiche in grado di “spostare gli equilibri”, ma debbano ritrovare ritmo e condizione. La pausa diventerà così una sorta di “seconda preparazione”, durante la quale il tecnico potrà lavorare individualmente sui due giocatori e inserirli meglio nei propri meccanismi. L'obiettivo è chiaro: alla ripresa, Atta e Gonçalves dovranno rappresentare due armi in più per dare continuità ai segnali positivi mostrati contro il Napoli.