Mastantuono, Messi prima di tornare a Firenze. Tuttosport: "Aumenta il percorso di crescita"

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La Nazionale argentina si prepara a salutare Lionel Messi e tra i convocati di Lionel Scaloni c’è anche Franco Mastantuono, pronto a tornare nell’Albiceleste dopo aver saltato il Mondiale. Il fantasista della Fiorentina, esordiente nel 2025 a soli 17 anni e 296 giorni, è ancora il più giovane debuttante nella storia della Selección e ha già strappato un altro record a Messi, diventando l’argentino più giovane a realizzare una tripletta nei top cinque campionati europei, grazie a quella segnata a Venezia. Il 6 ottobre, contro il Benin al Monumental, Messi potrebbe giocare la sua ultima partita con l’Argentina e, secondo Tuttosport, chissà che proprio Mastantuono non possa raccoglierne in futuro l’eredità. Intanto, arrivato in ritiro, il viola ha raccontato a TyC Sports: “In Serie A sto vivendo un momento molto buono, mi sto adattando al calcio italiano, sto giocando e facendo molto bene, quindi sono contento”.

A Firenze Mastantuono vuole continuare il percorso di crescita iniziato al River e proseguito al Real Madrid, dove lo spazio trovato finora è stato limitato dalla concorrenza. La Fiorentina gli ha già garantito continuità: sette presenze e un impatto immediato sul pubblico viola. Ora il prossimo obiettivo è aumentare la continuità sotto porta e migliorare il dialogo con i compagni, anche se contro il Napoli ha già offerto palloni invitanti ad Atta e Fagioli. Resta infine da valutare il suo impiego alla ripresa del campionato: Genoa-Fiorentina è in programma il 10 ottobre, appena quattro giorni dopo l’ultimo impegno dell’Argentina, con Mastantuono che dovrebbe rientrare a Firenze il 7.