Clamoroso, l'Udinese chiude per Alaba da svincolato. Romano: "È fatta"
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Notizia clamorosa che arriva dal Friuli: l’Udinese ha raggiunto un accordo verbale con David Alaba, ex difensore del Real Madrid e della nazionale austriaca. Come riferisce Fabrizio Romano, l’intesa con il classe 1992 è ormai definita e mancano soltanto gli ultimi passaggi formali prima dell’ufficialità.
Alaba arriva in Friuli da svincolato dopo l’esperienza al Real Madrid, con cui ha conquistato numerosi trofei, così come fatto in precedenza con il Bayern Monaco. Per l’Udinese si tratterebbe di un innesto di grande esperienza e prestigio.
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