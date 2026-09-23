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Incontro Pieraccioni-Vanoli a cena: "Formazione fatta, alè viola"
Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli approfitta del periodo di pausa del campionato per allentare un po' e godersi Firenze, come poche volte è riuscito a fare la scorsa difficile stagione. L'allenatore è in città in attesa della ripresa degli allenamenti domani e durante la cena in un ristorante del centro ha incontrato Leonardo Pieraccioni. I due si sono fatti immortalare in una foto poi postata dall'attore fiorentino che ha scritto: "Formazione fatta, alè viola"
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