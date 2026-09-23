Il "vanolismo" ha conquistato il gruppo, La Gazzetta: "A Genova un'altra Viola"

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Vacanze finite per la Fiorentina, con Paolo Vanoli pronto a sfruttare la sosta per lavorare con i giocatori rimasti al Viola Park. L’obiettivo è portare al top della condizione elementi offensivi come Atta e Gonçalves e sistemare una fase difensiva che resta tra le più battute del campionato. Non ci sarà però Radu Dragusin, impegnato con la Romania: il difensore arriva alla sosta dopo quella che Vanoli ha definito una prestazione “spaziale” contro il Napoli, nella quale ha dominato il duello con Hojlund. I numeri confermano la prova: tre duelli a terra vinti su quattro, tre su cinque in quelli aerei, oltre a tre chiusure, due recuperi e un tiro respinto.

Dopo le difficoltà delle prime tre giornate, Dragusin sembra aver ritrovato concentrazione e personalità, diventando anche un riferimento del reparto accanto a Ranieri. La Gazzetta dello Sport sottolinea l’importanza dell’investimento fatto da Paratici: 1,5 milioni per il prestito e altri 17,5 milioni di riscatto al raggiungimento della 22ª presenza, più il 10% sulla futura rivendita. Con 582 minuti, è il giocatore di movimento più utilizzato e rappresenta “un investimento attorno al quale costruire un progetto pluriennale”. Lo stesso rumeno ha spiegato la filosofia di Vanoli: “Ci chiede sempre intensità e fare una corsa in più per i compagni”, aggiungendo di non voler “mai essere soddisfatto” della propria prestazione perché altrimenti “non ci sarà mai la crescita”. Secondo la Gazzetta, il “vanolismo” ha già conquistato il gruppo: alla ripresa contro il Genoa, la Fiorentina potrebbe essere una squadra molto diversa da quella delle prime tre giornate.