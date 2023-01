VIOLA, Martinelli, Amatucci e non solo: è già futuro

Come scritto dal Corriere dello Sport nonostante dal 2020 la Primavera abbia cambiato più volte pelle, di fondo è sempre rimasta la stessa voglia di primeggiare. Alessandro Bianco e Filippo Distefano sono solo gli ultimi baby lanciati in prima squadra da Italiano ma la sensazione è che l’eldorado sia solo all’inizio. E che da qui a fine stagione saranno altre le pianticelle chiamate a esordire tra i grandi. Su tutti Michael Kayode, terzino di origini nigeriane ma colonna dell'Italia Under-19, stessa selezione di cui fanno parte altri tre 2004 di belle speranze: Christian Biagetti (centrale dal piede educato), Costantino Favasuli (laterale mancino scoperto da Sergio Campolo) e Lorenzo Amatucci, 170 cm di talento e una visione di gioco che ricorda quella di un giovane Pizarro. Per non parlare dell’estremo difensore 2006 Tommaso Martinelli: presto spetterà a lui il ruolo di terzo portiere in prima squadra. È stato Commisso che ha voluto dettare le linee guida del suo settore giovanile e i numeri parlano chiaro: su 319 tesserati il 92% è costituito da italiani, di cui l’80% nati in Toscana.