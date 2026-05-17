Dagli inviati
Paratici applaudito dai tifosi juventini: lui ricambia e manda baci
FirenzeViola.it
Mancano pochi minuti alla sfida tra Juventus e Fiorentina. Si sta scaldando l’atmosfera all’Allianz Stadium di Torino, tanto che - come raccolto da FirenzeViola.it - mentre Fabio Paratici raggiungeva l’area interviste a bordo campo dello stadio, è stato accolto da una pioggia di applausi da parte degli spettatori juventini presenti in tribuna. Il direttore sportivo della Fiorentina ha ricambiato applaudendo e mandando baci ai suoi ex tifosi.
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