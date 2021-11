VIOLA, Mal di gol in trasferta: nessuna rete in 344'

Come spiega questa mattina La Nazione, l’ultimo gol su azione segnato dalla Fiorentina in trasferta risale addirittura al 18 settembre, quando i viola sbancarono Marassi e iniziarono ad assaporare profumo d’Europa. Da quel momento però le cose lontano dal Franchi hanno cominciato a cambiare: prima la faticosa vittoria (firmata su rigore) a Udine ma soprattutto, in sequenza, tre ko consecutivi per 1-0 che hanno minato un po’ di fiducia nella truppa di Italiano quando gioca fuori casa. Di fatto la rete manca ormai da 344’ e di per sé questa è una notizia, se si pensa che nelle ultime tre gare disputate a Campo di Marte Vlahovic e compagni hanno trovato dieci volte la via del gol.